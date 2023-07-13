جراء أزمة مالية.. الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف كلّ خدماته في مخيم البداوي

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في مخيم البداوي، توقيف كلّ خدماته، جراء أزمة مالية تعصف به منذ أسابيع.

كما أعلن فوج مخيم البداوي، نفاد مخزون المواد الأساسية التي تستعمل في العمليات الطارئة، كعبوات البودرة وثاني أوكسيد الكربون، وكذلك عدم القدرة على تغطية الالتزامات المالية الشهرية وسواها، ما أخرج فوج مخيم البداوي عن الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي وقت سابق نبّه الدفاع المدني من خطورة توقف خدماته، وذلك خلال زيارات متتالية قام بها للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية خلال شهر حزيران الفائت، التقى فيها مسؤولي حركتي فتح وحماس واللجان الشعبية.

وكان الدفاع المدني قد أكّد “ضرورة توفير تمويل مستدام، بما في ذلك فكرة إنشاء نظام جباية شهري من أصحاب المحالّ داخل شوارع المخيم، ووضع صناديق تبرع على حواجز المخيم لجمع التبرعات يومين من كل شهر بما في ذلك زيارة رجال الأعمال كافة لدعم الدفاع المدني”. وجرى نقاش ذلك مع الفصائل واللجان الشعبية.