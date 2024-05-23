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جراء تنفيذ غارات إسرائيلية.. الدفاع المدني يخمد حريقاً هائلاً في حقول قمح ببلدة بني حيان

منذ 46 دقيقة
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قام عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون منذ قليل – بالتعاون مع شباب بلدة إبل السقي – باخماد حريق هائل، كان قد شبّ في حقول القمح، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من حبوب القمح. وقد أشارت المصادر المطلعة الى أن اشتعال النيران حصل جراء إطلاق الطائرات الاسرائيلية للبالونات الحرارية أثناء تنفيذ غارات معادية في المنطقة.

في حين، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بانسحاب فرق الاطفاء من مكان الحريق في بلدة بني حيان، بسبب استهداف المكان بصاروخين من مسيّرة اسرائيلية وتجدد القصف المعادي، وحتى الآن لم يبلغ عن إصابات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، بصاروخ موجّه سيارة على طريق كفردجال -النبطية قرب محطة توتال، قبالة “مجمع مدرار الخيري”، ما أدى الى احتراقها، وقد أدّت الغارة إلى إصابة عدد من التلامذة بجروح كانوا في باص يمرّ في المكان.

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