جرائم السرقة بلبنان ارتفعت بنسبة 144% بشهري كانون الثاني وشباط 2021

أكدت “الدولية للمعلومات”، أن “لبنان شهد في خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 ارتفاعا في جرائم القتل والسرقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بينما استقر صافي عدد السيارات المسروقة وتراجع الانتحار وحوادث السير”.

وفي تقرير لها عن “زيادة السرقة والقتل واستقرار سرقة السيارات بداية العام 2021” المستند إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لفتت الدولية للمعبومات إلى أن “عدد السيارات المسروقة استقر على 115 سيارة في خلال شهري كانون الثاني وشباط من العامين 2020-2021”.

أما جرائم القتل، أكدت أنها “ارتفعت بنسبة 45.5%، حيث وصل عدد القتلى خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 إلى 32 قتيلا مقارنة بـ 22 قتيلا في الفترة ذاتها من العام 2020”. وأوضحت أن “جرائم السرقة ارتفعت 144% في خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.

كما أشات إلى ان “حالات الانتحار تراجع بنسبة 40% من 30 حالة إلى 18 حالة، توازياً مع تراجع حوادث السير بنسبة 15.8% في خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021، بينما ارتفع عدد القتلى بنسبة 18.7%”.