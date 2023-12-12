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جرادة حذر من تفخيخ جلسة الخميس: التمديد لقائد الجيش ضرورة وطنية

منذ 4 دقائق
الياس جرادة

الياس جرادة

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رد النائب إلياس جرادة في بيان، على “ما يشاع من محاولات لتفخيخ الجلسة النيابية الخميس المقبل ومن أن هناك محاولة للالتفاف على مشروع قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون”، فاشار الى أنه لا يريد “الحكم على النيات، إنما إذا كان الأمر صحيحاً فهذه نقطة سوداء في تاريخ العمل السياسي والنيابي في لبنان، والإتيان بالحلول الزئبقية أمر مرفوض”، محذراً من أن البرلمان “ليس مكاناً لتفخيخ المشاريع الوطنية، وعليه أن يبقى شفافاً وغير خاضع لهكذا أساليب والأمور تبقى رهن موعد جلسة الخميس”.

وعن موقف “التغييريين” من التمديد لقائد الجيش، اكد النائب جرادة أن “هناك تنوعاً في الآراء، وفي ما خصني، فإن التمديد لقائد الجيش أمر ضروري لما يختزن في شخصه من ميزات يلتف حولها جميع اللبنانيين”، مشدداً على أن “الموقع أكثر من كونه إداريا، وعلينا المحافظة على شخص قائد الجيش لما يحمله من توافق محلي وأيضاً دولي والمهم عدم تفريغ مؤسسة الجيش”.

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