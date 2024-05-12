جرادة: حماية مزارعي الجنوب ضرورة

أكد النائب إلياس جرادة على ضرورة حماية مزارعي الجنوب الذين يدفعون دماً وعرقاً للمحافظة على أرضهم وأرزاقهم، محذراً من أن هناك مؤامرة تحاك ضدهم بشكل مباشر من خلال استباحة الاستيراد العبثي تزامناّ مع بدء المزارعين بجنيّ محاصيلهم، ما يمثّل جريمة بحقّ هؤلاء لا تقلّ تداعياتها عما يتعرّض له الجنوب من قصف ودمار وغارات إسرائيلية.

أضاف جرادة، في بيان، أن مَن مارسوا ويمارسون النهج التدميري بحق لبنان من خلال ضرب الاقتصاد وحقوق المودعين فضلاً عن مخاطر النزوح وغيرها من الأزمات التي أوقعوننا بها هم أنفسهم الذين يعملون اليوم على كسر صمود هؤلاء المزارعين، ما يمثّل مؤامرة بكل ما للكلمة من معنى وخيانة عظمى، وهذه القضية، تابع جرادة، ستكون إخباراً لدى النيابة العامة لمحاسبة المرتكبين.

وإذ لفت إلى أن دعم مزارعي الجنوب يكون بتشجيع اللبنانيين على استهلاك هذا الإنتاج والمساعدة على تصدير الفائض منه، دعا جرادة المجتمع اللبناني إلى أن يعي خطورة هذا الأمر قبل فوات الأوان وخسارة المزارعين كل مقومات صمودهم.