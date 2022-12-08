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جرادة: سنسعى لمساندة من يصل الى سدة الرئاسة

منذ 10 دقائق
الياس جرادة

الياس جرادة

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رأى النائب الياس جرادة “ضرورة حصول مفاجآت على الصعيد الرئاسي عبر التوافق على رئيس جامع وقادر، وليس بالخلافات والمناكفات، لان مصلحة لبنان تعلو على رغبات الافرقاء.”

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “ملتزمون الديمقراطية مهما كانت النتيجة، وسنسعى لمساندة من يصل الى سدة الرئاسة، كما ومحاسبته في حال حصل الخطأ.”

ورداً على سؤال عن اقتراب المجلس من انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أعلن أنه “ومنذ إطلاق مبادرة قوى التغيير الرئاسية طرح اسم قائد الجيش، وأنه يؤيد خيار العماد عون إذا كان هو المخرج.”

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