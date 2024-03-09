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جرحى ومفقودون جراء غارة على خربة سلم جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - مارس - 2024 10:57 مساءً

غارة على خربة سلم جنوب لبنان

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تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان، وآخرها سقوط عدد من الإصابات باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلية منزلاً مأهولاً في بلدة خربة سلم مساء اليوم.
كما نقلت فرق الإسعاف ثمانية إصابات من منازل مجاورة لمكان وقوع الغارة، إلى مستشفى تبنين الحكومي، فيما البحث جارٍ عن ثلاثة مفقودين تحت أنقاض المنزل المُستهدف.

وأفادت المعلومات الأولية أيضاً بأن البحث جارٍ عن عائلة مؤلّفة من رجل وزوجته وابنهما، كانت قد نزحت سابقاً إلى البلدة.
من جهته، أفاد جيش الاحتلال بأنّه “رصدنا صواريخ عدة أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل وقمنا بالرد على مصادر إطلاقها”.

وقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، “استهداف مراكز لحزب الله بمناطق مجدل زون وكفرا وبنى تحتية في محيبيب”.

وأضاف: “طائراتنا قصفت مواقع لحزب الله منها مجمع عسكري في عيتا الشعب”.

تأتي هذه التطورات تزامناً مع تهديدات أطلقها قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، خلال زيارة للجليل الغربي اليوم، حيث قال: “نُعزّز باستمرار الاستعداد لشنّ هجوم على لبنان”.

وأضاف: “ملتزمون بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم”.

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