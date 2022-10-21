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جرعة أولية من لقاح ‏‏"كوليرا" إلى لبنان خلال 10 أيام

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ‏الأبيض، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه ‏أبلغ الرّئيس عون عن الخطوات الّتي نقوم بها لمواجهة وباء ‏‏”الكوليرا”، وجهود الوزارة مع شركائها الدّوليّين”.‏

وكشف أبيض عن أن “لبنان تلقّى وعدًا بتأمين جرعة أوّليّة من لقاح ‏‏”كوليرا” خلال 10 أيّام”.‏ وتواصل حالات الكوليرا في لبنان ازديادها وتمدّدها على مستوى ‏الأقضية والمناطق اللبنانية.‏

ودّق الأبيض ناقوس الخطر معلناً عن وجود “انتشار واسع للكوليرا ‏في البلاد خصوصاً في محافظتي الشمال والبقاع شرقاً، لافتا إلى أن ‏‏70 بالمئة من المصابين ينتشرون في صفوف اللاجئين السوريين ‏داخل المخيمات”.‏

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