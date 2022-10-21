جرعة أولية من لقاح ‏‏"كوليرا" إلى لبنان خلال 10 أيام

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه أبلغ الرّئيس عون عن الخطوات الّتي نقوم بها لمواجهة وباء ”الكوليرا”، وجهود الوزارة مع شركائها الدّوليّين”.
وكشف أبيض عن أن “لبنان تلقّى وعدًا بتأمين جرعة أوّليّة من لقاح ”كوليرا” خلال 10 أيّام”. وتواصل حالات الكوليرا في لبنان ازديادها وتمدّدها على مستوى الأقضية والمناطق اللبنانية.
ودّق الأبيض ناقوس الخطر معلناً عن وجود “انتشار واسع للكوليرا في البلاد خصوصاً في محافظتي الشمال والبقاع شرقاً، لافتا إلى أن 70 بالمئة من المصابين ينتشرون في صفوف اللاجئين السوريين داخل المخيمات”.