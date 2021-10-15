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جريحان جراء إشكال على خلفية ركن سيارة في حلبا

15 - أكتوبر - 2021
حلبا

حلبا

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وقع إشكال ليلا في قبة – حلبا بين عائلتين على خلفية ركن سيارة، تطور الى تضارب بالأيدي وإطلاق رصاص، مما أدى الى إصابة شخصين إصابات طفيفة، نقلهما الأهالي الى أحد مستشفيات حلبا للمعالجة.

ولاحقا، أضرمت النار في باحة منزل على خلفية الإشكال، وعلى الفور حضرت الى المكان آليتان تابعتان لمركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني، وعمل عناصرها على إخماده قبل وصول النيران الى الداخل.

وأدى تجمهر عدد كبير من المواطنين إلى إزدحام كبير على طريق عام حلبا – القبة (راس حلبا)، حيث عملت شرطة البلدية على تنظيم السير، وحضرت عناصر من القوى الأمنية، وبعد تدخل الأهالي فض الإشكال وعادت الأمور الى طبيعتها.

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