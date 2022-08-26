جريصاتي: الهستيريا ليست عندنا... ولا جبران طلب ولا انا ‏قمت بصياغة البيان

ضمن إطار النزاع القائم حيال تسلم حكومة تصريف الاعمال ‏مهام رئاسة الجمهورية والردود والفتاوى المتبادلة بين بعبدا ‏والسراي الحكومي، يبدو ان تشكيل حكومة جديدة متعثر الى ‏الآن والفراغ الرئاسي واقع‎.‎

واذا كانت “المصادر الحكومية” تشير الى دور النائب جبران ‏باسيل في عرقلة تشكيل حكومة جديدة وفي ايعازه الى ‏مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في ‏صياغة بيانات كما حصل امس في البيان الذي صدر عن ‏رئيس الرابطة المارونية عقب لقائه رئيس الجمهورية، نفى ‏جريصاتي لوكالة “اخبار اليوم” نفياً قاطعاً لجهة انه صاغ ‏البيان بطلب من باسيل. ‏

وقال: “لا جبران طلب ولا انا قمت بصياغة البيان، واذا ‏استعيرت عباراتي وافكاري فهذا الدليل على صوابيتها ‏وصحتها وأثرها البالغ في عقول المرجعيات والناس”.‏

وختم: “يبدو ان الهستيريا ليست عندنا بل عند غيرنا، في حين ‏ان الشعب يئن طلباً للحياة الكريمة”.‎