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جريصاتي: كفانا تهجماً في هذه الأزمنة الرديئة على ما تبقى من هيبة دولتنا

منذ 8 ثواني
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كتب الوزير السابق سليم جريصاتي، مساء اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “كفانا تهجما في هذه الأزمنة الرديئة على ما تبقى من هيبة دولتنا والأخطار تحدق بها”.

وأضاف: “والمقصود الانقضاض على قادة اجهزتنا الأمنية على غرار ما يحصل راهنا مع مدير عام امن الدولة لمجرد فرار موقوف من سجن، في حين ان التحقيق جار بإشراف قضاة نأتمنهم هم على الرخيص والغالي”.

وتابع “تصفية الحسابات الشخصية والحملات المسعورة والمأجورة على هذا الجهاز لن تفيد في حضرة قضاة من هذا الصنف من بلادي”.

وختم جريصاتي، “سيما ان هذا الجهاز بالذات قام باستعادة الموقوف”.

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