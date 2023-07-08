السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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جريصاتي: مرجعية شيعية تقف وراء تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة!

منذ 15 ثانية
الوزير السابق ​سليم جريصاتي

الوزير السابق ​سليم جريصاتي

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جدد الوزير السابق سليم جريصاتي دعوته الى مساءلة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قضائيًا وحكوميًا ونيابيًا، مشيرًا إلى أنّ “اتحادهم على التلويح بالاستقالة رغم تبايناتهم جاء بدفع من مرجعية شيعية حتى إشعار آخر، بالتعاون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتبرير مسرحية تعيين الضرورة”.

وكشف جريصاتي في حديث لقناة “mtv” “أننا تبلّغنا من “حزب الله” رفضه المشاركة في أي جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد أو أعضاء في المجلس العسكري، أمّا اذا كانت هذه مسرحية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي فعلى الأخير الإنتباه من أن طرح هذه المسألة يمكن أن يأخذه الى مكان خطير”.

وأوضح جريصاتي أنّه “هناك استحالة قانونية لتعيين حاكم جديد بغياب الرئيس ولا يمكن تأجيل قَسَم اليمين لأنه ليس اجراء شكليًا، والحل إما بتعيين حارس قضائي يختاره القضاء العدلي أو مدير موقت لمصرف لبنان يعيّنه القضاء الاداري”.

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