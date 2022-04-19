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جريمة المروج: تفاصيل جديدة وتضارب في المعلومات

19 - أبريل - 2022
الصيدليات

الصيدليات

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شدد نقيب الصيادلة جو سلوم على أن “جريمة المروج المروعة هي جديدة بالشكل والأسلوب، داعياً الدولة إلى “وجوب التشدد بضبط الحدود ومراقبة المقيمين من غير اللبنانيين”.

وعن التحقيقات، لفت سلوم إلى تطورات جديدة في ملابسات الجريمة، إلا أن سرية التحقيق تمنع كشفها، موضحاً أنه حتى الساعة هناك تضارب في المعلومات حول ما إذا تمت سرقة الصيدلية أم لا.

وإذ وصف سلوم الجريمة بـ”الابشع”، أكد أن الدعوة إلى إقفال الصيدليات اليوم حداداً على الزميلة الضحية ليلى رزق لرفع الصوت ورفضاً لما حصل بالأمس، مطالباً بحماية الصيادلة في أثناء قيامهم بواجبهم.

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