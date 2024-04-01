جريمة تهزّ الأشرفية.. إليكم آخر ما حصل

شهدت منطقة الأشرفيّة جريمةً بشعة وقع ضحيّتها رجلٌ في العقد السابع من العمر، بالإضافة الى إصابة زوجته برضوضٍ وجروح.

وأفادت المعلومات الأولية لـ”النهار” أنّ شخصَين دخلا إلى منزل نزيه الترك في “بناية السيوفي غايتس” في الأشرفيّة، بتسهيل من العاملة في المنزل الذي يقيم فيه مسنّان، وقاما بسرقة محتوياته، والاعتداء بالضرب على صاحب المنزل وزوجته، ثمّ فرّا مع العاملة الى جهةٍ مجهولة. ونُقل الرجل وزوجته إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

وتشير التحقيقات الأوّليّة إلى أنّ الجانيين كان هدفهما السرقة، ولم يتحمل صاحب المنزل الضربات التي تعرّض لها ففارق الحياة.

وأفاد شاهد عيان “النهار” أن حارس المبنى أوقف للاستماع إلى أقواله، وليس بداعي الشبهة.

وكتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “نضع جريمة الأشرفية البشعة برسم وزير الداخلية الذي تنضوي تحت مسؤولياته قوى الأمن الداخلي والأمن العام. جريمة كهذه لا يمكن ان تمر من دون عقاب، ويجب الا تتكرر”.