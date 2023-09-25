جريمة تهزّ بيروت.. اغتصاب وتعذيب ابنة الـ14 عامًا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خلال الساعات الماضية، بفيديو يوثق تعرض فتاة تبلغ 14 عامًا للاغتصاب من رجل استدرجها عبر سيدة تدعى مريم، إلى شقة مهجورة في منطقة صبرا، شمال العاصمة بيروت.

وأظهرت المعلومات المنتشرة أنّ مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها، فيما قام شخص ثالث موجود بالشقة بتصوير مختلف التفاصيل.

الجريمة استدعت تحركًا عاجلًا من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، حيث أوقفت دورية كلًا من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).

فيما أثارت هذه الجريمة غضبًا واستياء كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.