الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جريمة تهزّ بيروت.. اغتصاب وتعذيب ابنة الـ14 عامًا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 6:53 مساءً
العنف - تعبيرية

العنف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خلال الساعات الماضية، بفيديو يوثق تعرض فتاة تبلغ 14 عامًا للاغتصاب من رجل استدرجها عبر سيدة تدعى مريم، إلى شقة مهجورة في منطقة صبرا، شمال العاصمة بيروت.

وأظهرت المعلومات المنتشرة أنّ مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها، فيما قام شخص ثالث موجود بالشقة بتصوير مختلف التفاصيل.

الجريمة استدعت تحركًا عاجلًا من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، حيث أوقفت دورية كلًا من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).

فيما أثارت هذه الجريمة غضبًا واستياء كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري والسفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز
    اللواء البيسري بحث الأوضاع العامة مع سفير أستراليا
    المياه - تعبيرية
    تعرفة جديدة للمياه اعتباراً من هذا التاريخ
    كميل شمعون
    شمعون: نعمل للامركزية تسمح بالإنماء المتوازن لكل المناطق

    الأكثر قراءة

    فرانك هوغربيتس
    عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة
    المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
    عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    وفق توقّعات العالم الهولندي.. صورة تكشف البلدان التي سيضربها زلزال مروّع!