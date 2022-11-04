جريمة في سهل عمّيق... قتل صديقه بـ14 طلقة بسبب المال!

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “عند الساعة 22:00 من تاريخ 30-10-2022 وفي محلّة سهل بلدة عميق البقاعية، عُثِرَ على جثّة المواطن (ح. ع. من مواليد عام 1946) مصابة بـ /14/ طلقة من سلاح حربي، وهو من أبناء بلدة كفردبيان في قضاء كسروان، إضافةً إلى العثور على مبلغ كبير من المال مع المغدور. وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة”.

وأضاف: “بالتاريخ ذاته، عثرت إحدى دوريّات الشّعبة على سيارة المغدور، وهي نوع “سوبارو” لون زيتي، في بلدة قب الياس حيث تمّ ضبطها. وبنتيجة الاستقصاءات، تبيّن أنّ المغدور يعمل في تجارة الخضروات، وانّه انتقل بتاريخ 30-10-2022 من مكان إقامته في بلدة كفردبيان إلى بلدة قبّ الياس لمزاولة عمله. على أثر ذلك، كثّفت الشّعبة تحرياتها، وتوصّلت، في خلال أقل من 24 ساعة، إلى تحديد هويّة القاتل، ويدعى: م. ع. (من مواليد عام 1977، لبناني) تربطه علاقة صداقة وتجارة بالضحية”.

وتابع: “بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه بما أمكن من السّرعة. بتاریخ 31-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان اختبائه في بلدة شتورا، حيث نفّذت مداهمة وألقت القبض عليه. وبالتزامن داهمت قوّة أخرى منزله في بلدة جديتا البقاعية وعثرت على بندقية “كلاشنكوف” المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه كان على معرفة وطيدة بالمجني عليه، وقد قرّر التّخلص منه نتيجة مطالبة الأخير المتكرّرة له بتسديد مبلغ /7,800/ دولار أميركي، كان قد استدانه منه. وبتاريخ 30-10-2022، وفي أثناء حضور (ح. ع.) للمطالبة بالدَّين، استدرجه إلى سهل عميق، حيث أطلق النار عليه بغزاره وقتله. وبعد أن تأكد من موته غادر المحلّة واختبأ في شتورا. وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته”.