الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جريمة في مطعم بالجميّزة.. والفاعل اشترك مع إبن خالته!

منذ 9 دقائق
شارع الجميزة - مار مخايل

شارع الجميزة - مار مخايل

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، بتاريخ 22-9-2025، ادّعى مالك أحد المطاعم في محلّة الجميّزة ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة وبداخلها مبلغ يقارب الثلاثة آلاف دولار أميركي.

على الفور، باشرت عناصر فصيلة الجميّزة في وحدة شرطة بيروت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، فتبيّن أن عمليّة السّرقة قد حصلت من دون كسرٍ أو خلع.

نتيجةً للتّحقيق مع موظفي المطعم وعددهم يقارب 25 موظفًا، تمّ الاشتباه بعامل التنظيفات، ويُدعى ع. م. (مواليد عام 2007، سوري)
بعد استدراجه والتّحقيق معه اعترف بالسّرقة بالاشتراك مع ابن خالته (ح. ح. مواليد عام 2007، سوري) الذي تمّ استدراجه، أيضًا، واعترف بأنّه سلّم الخزنة بكامل محتوياتها إلى خاله (ز. ف. مواليد عام 1990، سوري).

ومن خلال عمليّة استدراج الأخير والتّضييق عليه من قبل عناصر الفصيلة، عمد إلى رمي الخزنة بالقرب من مستوعبٍ للنفايات في الجميّزة، حيث تم إحضارها وأعيدت إلى المدّعي.

أحيل الموقوفان على مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبدالله
    بلال عبدالله: لإنصاف متقاعدي القطاع العام
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    وسام من رئيس الجمهورية لقائد الجيش
    النائب محمد رعد
    محمد رعد: محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع!

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
    صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
    بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة