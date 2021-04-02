جريمة قتل في البقاع... والجيش يوقف الفاعل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 4 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بعلبك السوري (م.ط.)، الذي أقدم بتاريخ 27 / 1 / 2021 على قتل المواطن جهاد محسن ويزاني وإصابة نجله بجروح، وذلك بعد محاولة سلبه من خلال استدراجه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مفرق منطقة النبي شيت في البقاع بذريعة بيعه سيارة. ويُشكّل الموقوف مع آخرين عصابة سلب بقوة السلاح وتجارة المخدرات، ويعمدون إلى استدراج أشخاص عبر الهاتف ثمّ سلبهم.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.