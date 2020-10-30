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جريمة مروعة في صيدا… فتى يقتل صديقه طعناً

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 11:52 صباحًا
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شهدت مدينة صيدا فجر اليوم، جريمة قتل ذهب ضحيتها الفتى الفلسطيني القاصر (ه. خ -14سنة) بطعنة سكين في صدره قرب ساحة النجمة في وسط المدينة. وتبين ان شخصا قاصرا آخر كان برفقته هو من ارتكب الجريمة وتم تحديد هويته.

وحضرت القوى الأمنية الى المكان، وبعدها وفي وقت قصير، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، دهمت قوة من مخفر صيدا القديمة منزل المشتبه فيه وهو السوري القاصر (ن. أ – 13سنة) قرب مستشفى حمود في صيدا وأوقفته.

وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة علماً أن جثة الفتى القتيل نقلت الى مركز لبيب الطبي

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