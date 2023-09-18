الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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جريمة مروّعة تهزّ عاليه.. قتلت زوجها بالسمّ وألقت "الأسيد" على جثته

منذ 6 دقائق
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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استدرجت سيّدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه، زوجها لتناول طبق “الملوخية”، بعدما دسّت السمّ فيه، ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

ووفقًا لمصدر بلديّ في عاليه، فإنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة رجلَين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل- عاليه، حيث ألقت كميّة من مادة “الأسيد” عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.

كما أفاد المصدر البلديّ أنّه تم العثور على الجثة، وأقيم أمس مأتم للرجل المغدور في منطقة البساتين، كما تم توقيف أحد الشريكَين في الجريمة، فيما لم يُعثَر على الشريك الآخر حتى الساعة.

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