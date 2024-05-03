حزب الله: استهدفنا ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية

أصدر حزب الله بيانا قال فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة ‌‎11:25‌‏ ‏من مساء يوم الخميس 02-05-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي آخر المستجدات الميدانية أغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب واطراف الضهيرة، ما أدى الى اضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وأطلقت مدفعية الجيش الاسرائيلي بعد منتصف الليل عددا من القذائف الثقيلة على اطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية. وحتى صباح اليوم أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وحلق فجرا الطيران الحربي فوق الجنوب.

وأعلن “حزب الله” في بيان ان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة ‌‎11:25‌‏ ‏من مساء يوم الخميس 02-05-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.