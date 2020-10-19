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جشع الدواء.. مرضى توفّوا وأقاربهم لا يزالون يحصلون على أدويتهم لبيعها!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2020 7:28 مساءً
أزمة قطاع الدواء مستمرة

أزمة قطاع الدواء مستمرة

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال جولة له في مستودعات الأدوية في الكرنتينا اننا “نقوم بتتبع كل الأدوية التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية أو أجهزة الرقابة والناس قاموا بتخزين الدواء في منازلهم بسبب الخوف من رفع الدعم”.

وأضاف “الهدف مما نقوم به هو تحقيق التوزيع العادل للدواء على المواطنين وأي مرتكب حتى لو كان في وزارة الصحة مستعدون لمحاسبته وتحويله الى القضاء و”ما حدا فوق راسو خيمة”.
وقال حسن: “تبيّن لنا ان هناك مرضى توفّوا وبعض أقاربهم لا يزالون يحصلون على أدويتهم ويقومون ببيعها”.

وأشار الى ان “أكثرية المرجعيات السياسية تؤكد رفض رفع الدعم عن الدواء فلا يمكن رفع الدعم والحد الأدنى للأجور لم يرتفع بعد والا سيكون هذا الأمر كارثة انسانية وصحية”.

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