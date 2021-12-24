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جعجع: أفضل "عيدية" للعام 2022 هي الانتخابات النيابية

24 - ديسمبر - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى ان “تهانينا القلبية للبنانيين جميعا على أرض الوطن وفي بلاد الانتشار بعيدي الميلاد ورأس السنة أعادهما الله عليكم بظروف مختلفة، ولبنان معافى بعيدا من السواد والضيم والحرمان والتدهور وانسداد الأفق الذي نعاني في الوقت الحاضر”.

واعتبر جعجع، ان “أفضل “عيدية” للعام 2022 هي الانتخابات النيابية وما ستحمله من تغيير محتّم يؤدي إلى بدء عملية إنقاذ حقيقية تنهض بلبنان من جديد وتضعه حيث يجب ان يكون، ونحن على هذا الصعيد بانتظار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أسرع وقت ممكن”.

ورأى إن أفضل عيدية نقدِّمها لأنفسنا وللبنان هي في التحضير لخوض غمار التغيير من خلال صناديق الاقتراع في الأشهر القليلة المقبلة. اضاف “ميلاد مجيد وأنتم بألف خير”.

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