جعجع أكد أمام السفير البريطاني وقوف اللبنانيين خلف الجيش والإلتزام بقرار الحكومة حول حصرية السلاح

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2025 3:55 مساءً
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، يرافقه السكرتيرة الثانية فيليبا غيليس والمستشار السياسي غدي ضو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا صليبي من الجهاز. وقد جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأكد جعجع خلال اللقاء أن الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش اللبناني، دعماً له في تنفيذ المهمات التي أوكلتها الحكومة، مشدداً على أهمية التزام قرار حصرية السلاح وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، بما يمهّد للانطلاق بمرحلة الإصلاح الحقيقي وبناء الدولة الفعلية.

كما تطرق النقاش إلى الانتخابات النيابية المقبلة، حيث جدد جعجع تمسكه بإجرائها في موعدها، ورفضه أي تأجيل لهذا الاستحقاق الدستوري.

