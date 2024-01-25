جعجع: إذا وصل فرنجية للرئاسة سنبقى في مكاننا

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى أن “حزب الله أصبح أكثر تشدداً بموضوع الانتخابات الرئاسية بسبب ما يحصل في المنطقة اليوم، كما أنه لا يزال متمسكاً بمرشحه سليمان فرنجية، فالجولات التي تحصل اليوم هي لمحاولة إقناع الحزب للذهاب إلى مرشح ثالث”.

وأضاف في حديث لِـ”MTV”، “رئاسة الجمهورية ليست تسوية أو شيخ صلح، مرشحنا اليوم جهاد أزعور، ونحن نعرف كيف نمنع وصول مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية”.

وكشف جعجع، “تعلمنا من تجربتنا السابقة مع ميشال عون عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية، ولدينا مقاربة مختلفة تماماً عن السابق، نريد رئيساً للجمهورية يملك الحد الأدنى من المواصفات التي وضعناها، ويجب أن نستفيد من الانتخابات الرئاسية لنتقدم خطوة إلى الأمام”.

وتابع، “وضعنا جهداً كبيراً للتمديد لجوزيف عون على رأس قيادة الجيش، أما للرئاسة فلكل حادث حديث وإذا وصل سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية فـ”الكلمة الكبيرة” ستكون للثنائي الشيعي، وبالتالي سنبقى في مكاننا”.

واستكمل جعجع، “الحوار الفعلي شيء والتظاهر بالحوار شيء آخر، ونحن نرفض أن “نضيّع وقت الناس” بحوار غير جدّي، “صرنا عاملين 10 ألف حوار بلبنان” وجميها لم يُثمر”.

وأردف، “سليمان فرنجية يعتقد أن “لبنان لن يقوم إلا بالتنسيق مع النظام السوري لكن أنا متأكد أنه لا أحد خرّب لبنان مثل ما خربه النظام السوري”.

ولفت جعجع إلى أن “نظام الفدرالية تغيير جذري ولا يمكن طرحه من دون التنسيق مع الأفرقاء الأخرين في البلد، ونحن نرفض التقسيم ونؤمن بلبنان بحدوده الحالية”.