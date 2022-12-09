جعجع: إستقدام "الحزب" أسلحة من إيران يستحق اجتماعاً عاجلاً للحكومة

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

“إن الموضوع الذي طرح في بعض وسائل الإعلام بأن “حزب الله” يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت، هو موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعاً عاجلاً وضرورياً لحكومة تصريف الأعمال من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم”.

وأكد البيان أن “بعض المواضيع لا تحتمل التأجيل أو التسويف أو التغطية إذا كانت صحيحة، ولذلك وجب على حكومة تصريف الأعمال التصرُّف بسرعة وجدية وفعالية”.