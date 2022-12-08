جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة

أكد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن لبنان يعيش ظروفاً صعبة على المستويات كافة وأن أي تفريط في الشروط المطلوبة التي يجب أن تتوافر في شخصية رئيس الجمهورية الجديد هو استمرار في التدهور.

ولفت جعجع في حوار مع “الأهرام” إلى أن مرشح “القوات” هو النائب ميشال معوض وهو من المرشحين الذين يحظون برضا وقبول اقليمي ودولي ومن القلائل في الوقت الحاضر الذين يستطيعون استعادة ثقة المجتمع العربي، وخصوصاً المجتمع الخليجي، والدولي في لبنان، مشددا على رفضه التام لوصول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل او رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى المنصب مهما كانت التضحيات.

وكشف عن أن “حزب الله” وحلفاءه غير مستعدين بأي ثمن لقبول وصول سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد عدم وجود “فيتو” من قبل “القوات” وتكتل “الجمهورية القوية” على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بشرط إجراء تعديل للدستور.

وتمنى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون دقيقاً في ممارسة صلاحياته كما حض رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسة مهامه والتدخل لوقف تعطيل الكتل النيابية للاستحقاق الرئاسي.

ووصف الدور المصري في لبنان بالسكر والحلاوة، وقال: “هذا شعور عام في لبنان، مصر لا تتأخر عن مساعدة لبنان في كل الأوقات عند انفجار مرفأ بيروت وعند ازمة الكورونا. وفي كل الظروف الطبيعية وغير الطبيعية”.

أما عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية، فشدد على أنها “قديمة جداً وبدأت مع البطريركية المارونية منذ عشرات السنوات، إنها علاقة خاصة وعميقة وصداقة مستمرة، وفي الوقت الحاضر المملكة العربية مهتمة بلبنان ولا تتدخل في التفاصيل الداخلية”.