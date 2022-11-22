جعجع: الاستقلال آتٍ لا محال

نشر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها: “الاستقلال آت لا محال”.

ويحتفل لبنان، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، بذكرى استقلاله الـ79 هذا العام، في ظلّ شغور رئاسي مستمر منذ نهاية تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، من وزرائه، وضع أكاليل من الزهور على أضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، رغم إلغاء الاحتفال المركزي بالذكرى.