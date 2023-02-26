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جعجع: الاستمرارية في كل المجالات تحتاج إلى المثابرة والتخطيط

منذ 7 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

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حيا رئيس حزب القوات سمير جعجع “القواتيين على كل الجهود التي يبذلونها على كل المستويات، إن كان على الصعيد السياسي أم الاجتماعي أم الاقتصادي أم الحزبي أم البيئي وسواه، من دون كلل أو ملل وهذه ميزة لطالما تمتع بها حزب القوات اللبنانية”.

جعجع وخلال الخلوة السنوية لمكتب البيئة في الحزب في معراب، أثنى على دور المكتب ومواكبته الشؤون البيئية، وحثّه على ضرورة تفعيل العمل والتعاون وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، باعتبار أن الاستمرارية في كل المجالات تحتاج الى المثابرة والتخطيط والصبر وتعزيز العمل والمواجهة.

واختتمت الخلوة بعرض لإنجازات المكتب البيئي التي حققها خلال فترة وجيزة نسبياً، الى جانب أولوياته الإستراتيجيّة، وبنقاش في طرق تطوير وتفعيل دور المكتب وتثبيت علاقته مع سائر الوحدات الحزبية على ضوء استراتيجيته التي وضعها بعيد انشائه في العام 2018.

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