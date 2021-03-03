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جعجع: التحركات الشعبية عفوية وفورة غضب طبيعية

3 - مارس - 2021
آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 1:37 مساءً
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شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن “التحركات الشعبية مساء الثلاثاء هي عفوية وفورة غضب طبيعية بسبب ما وصلت اليه الاوضاع”.

ولفت جعجع في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر” إلى أن “هناك قواتيين من بين الذين احتجوا في الطرقات، فهم جزء من المجتمع الذي يعاني، ولكن الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة”.

ووجه جعجع نداء إلى النواب بالاستقالة من المجلس النيابي للوصول فوراً إلى انتخابات نيابية مبكرة قادرة على تغيير الأكثرية النيابية التي بدورها ستتوجه إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد بنهج مختلف

وأضاف: إما تستقيل الأكثرية النيابية إلى جانب استقالة رئيس الجمهورية، إما يستقيل بقية النواب ليفقد المجلس شرعيته ونتوجه بعد ذلك إلى انتخابات نيابية مبكرة

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