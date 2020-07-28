جعجع: الحكومة لا تملك القرار السيادي في الجنوب

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ان المشهد العسكري الذي رأيناه يوم الإثنين على طول الحدود مع إسرائيل قدّم مؤشرا واضحا إلى أن الحكومة التي يدعمها حزب الله لا تملك القرار السيادي في الجنوب وعلى امتداد الحدود مع إسرائيل حيث يتمركز الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

واعتبر جعجع، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، ان “حادثة الأمس تعطي فكرة واضحة عن القرار السيادي للدولة اللبنانية”، وتساءل: “هل هذا مقبول؟” وأضاف: “أي دولة عربية وأجنبية تريد التعامل مع حكومة تعتبر نفسها غير موجودة في وقت يواجه لبنان خطرا أمنيا على طول حدوده؟”

وقال: “ان لبنان تلقى في الماضي مساعدات كبرى من دول عربية وغربية عدة، ولكنه أهدرها، وان حكومة جديدة ومستقلة هي وحدها القادرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي”، ورأى أن “التحالف بين حزب الله وعون أوصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم”، مؤكدا بان “هذا التحالف سيواصل السياسة نفسها في الأشهر المقبلة”.

وتابع: “ما دام هذا الفريق يمسك بمفاصل السلطة فإن الأزمة مستمرة، وهذه المعادلة بسيطة وواضحة للغاية. إنهم يعيشون على كوكب مختلف”. وأضاف: “طالما ان حزب الله يمسك بالقرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية، فإن علاقات لبنان مع الدول العربية لن تستقيم وستواصل تدهورها، وبمجرد أن يسحب الحزب مقاتليه من اليمن وسوريا والعراق، ويتوقف عن تنفيذ سياسة إيران، ستعيد الدول العربية التفكير في إعادة علاقاتها مع لبنان”.