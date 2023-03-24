الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الأوان

منذ 51 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “أستغرب قرار الحكومة بعدم اتباع التقليد المُّتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في آذار من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً في معظم دول العالم. إن هذا التدبير الذي اتخذته الحكومة سيعرقل الكثير من الأعمال خصوصًا على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية التي لها علاقة مع الشركات اللبنانية والأسواق وسواها من القطاعات. إنّ الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الآوان، أي قبل مساء الغد وقبل أن تضع الكثير من قطاع الأعمال في لبنان، أمام مصاعب إضافية جمّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفيرة الفرنسية آن غريو
    غريو: هذا مثال جديد على إلتزام فرنسا تجاه دعم الجيش والأمن والإستقرار في لبنان
    حزب القوات اللبنانية
    "القوات" ستعطّل هذه الجلسة: "بدنا رئيس كتافو عراض"
    لبنان
    خيبة دولية وتحذير.. وتلميح خطير يمسّ بودائع الناس

    الأكثر قراءة

    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
    جثة (تعبيرية)
    سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
    تحري هلال رمضان- تعبيرية
    دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023