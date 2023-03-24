جعجع: الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الأوان

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”، كاتبًا: “أستغرب قرار الحكومة بعدم اتباع التقليد المُّتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في آذار من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً في معظم دول العالم. إن هذا التدبير الذي اتخذته الحكومة سيعرقل الكثير من الأعمال خصوصًا على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية التي لها علاقة مع الشركات اللبنانية والأسواق وسواها من القطاعات. إنّ الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الآوان، أي قبل مساء الغد وقبل أن تضع الكثير من قطاع الأعمال في لبنان، أمام مصاعب إضافية جمّة”.







