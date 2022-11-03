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جعجع: الحل الوحيد انتخاب رئيس إصلاحي وإنقاذي

منذ ساعة واحدة
سمير جعجع

سمير جعجع

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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير البريطاني هايمش كاول، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد. وتباحث المجتمعون في “آخر التطورات السياسية في البلاد ولا سيما الإستحقاق الرئاسي”.

وأكد جعجع للسفير البريطاني أن “الحل الوحيد لوضع لبنان على سكة الإنقاذ يكمن في انتخاب رئيس إصلاحي وإنقاذي، يعمل بشفافية وجدية من أجل التغيير الفعلي واخراج البلد من أزمته، رئيس يعمل على استعادة هيبة الدولة وإقرار الإصلاحات المطلوبة والسهر على حسن سير المرافق العامة ومكافحة الفساد، لا يعير أهمية سوى للمصلحة اللبنانية الوطنية العليا، من هنا تأتي الضرورة القصوى في العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن وعدم إطالة أمد الفراغ، لأن البلاد لا يمكن أن تحتمل مزيدا من التدهور”.

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