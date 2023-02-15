جعجع: الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها.. وهنا يكمن الحلّ!

أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن “الدولة هي المؤسسة الوحيدة المولجة تأمين احتياجات الشعب اللبناني، ولا سيما في خضم الوضع الاقتصادي المتردي ولكنها عجزت عن القيام بواجباتها الأساسية، انطلاقًا من هنا الحل يكمن في بناء دولة متينة تؤمّن حقوق مواطنيها كافة”.

هذا الموقف أطلقه جعجع في كلمة توّجه بها إلى أهالي زحلة، في الحوار السياسي الذي نظمته “القوات” في المنطقة، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية، مع النائبين جورج عقيص والياس إسطفان.

ولفت جعجع إلى أنه “في زحلة كل يوم انتخابات، والنشاطات فيها لا تقتصر فقط على مصالح انتخابية كما يفعل البعض الذي لا يتحرك وينشط سوى قبل الانتخابات بأسابيع قليلة ومن ثم يغيب عنها لأربع سنوات”.

رئيس القوات الذي هنأ زحلة بالنائبين جورج عقيص والياس إسطفان، شدّد على أنه في حال تم إختيار أفضل 10 نواب في البرلمان سيكونون بالتأكيد من تكتل الجمهورية القوية ومن ضمنهم نواب زحلة، فهم من الأوائل في التشريع والأهم أنهم ينتمون إلى القوات اللبنانية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مصير دولتنا ووطننا”.

وردّ جعجع على بعض من يتساءل عن إنجازات نواب “تكتل الجمهورية القوية”، بعد أن صوّت للقوات في الانتخابات النيابية المنصرمة مشيرًا إلى أنّه “لا يجب أن تعطي صوتك فقط إلى من يدفع عنك تكاليف المستشفى أو أقساط المدرسة أو يؤمن لك حصة غذائية، بل امنحه إلى من يساهم في بناء دولة فعلية”.

وتابع: “لا أحد يصوّت للقوات اللبنانية فقط من باب الخدمات، ولو أنني لا أنكر دور القوات في تأمين المساعدات اللازمة، بما توّفر لديها من تبرعات عن طريق الانتشار اللبناني في الخارج، الذي لم يغب أبدًا عن الأزمة اللبنانية”.

كما دعا الشعب إلى انتخاب نواب القوات بهدف بناء دولة فعليّة للوصول بعدها إلى حلول جذرية لمشاكلنا الأساسية.