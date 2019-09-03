أخبار لبنان

جعجع: السلطة فاقدة لمصداقيتها والمطلوب حكومة جديدة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الوضع بمعضلة رئيسية تكمن في وجود “أزمة ثقة كبيرة بالسلطة”، وقال لـ”نداء الوطن”: “المطلوب حكومة جديدة تُحدث صدمة إيجابية كي لا تبقى الأمور تراوح في مكانها”، موضحاً أنّ “الوضع بات خطيراً لدرجة أنّ كل السلطة السياسية باتت فاقدة لمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وبالتالي يجب الشروع في تشكيل فريق حكومي جديد من الاختصاصيين والتقنيين، يتولى من خلاله أصحاب الاختصاص إيجاد الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي”. متسائلاً: “أين معالجة قضية المعابر وماذا حصل في مسألة الخمسة آلاف موظف وأين أصبحت معالجة قطاع الكهرباء؟”.

المزيد من الأخبار

بالفيديو.. مصادر إسرائيلية: حزب الله أنشأ موقعا لإنتاج…

اجتماع “لحس المبرد”

وأجاب جعجع رداً على سؤال: “بطبيعة الحال يجب أن تحظى حكومة التقنيين الجديدة بغطاء ودعم من كل القوى السياسية كي تتمكن من القيام بمهامها الإصلاحية”.

 

المصدر نداء الوطن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

باسيل على لائحة العقوبات الاميركية

أخبار لبنان

معارضو باسيل يتكتلون وروكز يقاطع “لبنان القوي”

أخبار لبنان

بالفيديو: اسرائيل ترصد لحظة تعرض آليتها لقصف حزب الله

أخبار لبنان

قاطيشه: ردّ حزب الله “حفاظاً على ماء الوجه”

أخبار لبنان

بالفيديو :لبنان اليوم: النار على الحدود والأرانب في الداخل

أخبار لبنان

غوتيريش: للحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية