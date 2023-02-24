جعجع: الشعب اللبنانيّ يريد دولة فعليّة.. ولا يهاب الخطابات الأيديولوجية

اعتبر رئيس حزب ” القوات” سمير جعجع “أنّ التحدّي الأساس في هذه المرحلة يكمن في عبور الصحراء السياسية التي دخلها لبنان في ظل شغور رئاسي وانهيار مالي وانقسام سياسي وغضب شعبي، ومن يعبر هذه الصحراء ويبقى على قيد الحياة سياسيًا يكون المنتصر القادر على إعادة هندسة أمور البلاد طبقًا للدستور القائم والمرجعيات التي يُجمع عليها أهل البلد”.

وشدّد جعجع في مجلس حزبي، على أنّ “الصحراء الحالية خطورتها ليست في الجانب السياسي فقط، إنما في الجانب التجويعي والتفقيري للناس، ولكن مجتمعنا اللبناني صمد وصامد، وعزيمتنا السياسية لا تقهر ولا تلين”.

وأبدى جعجع ارتياحه إلى “التوجُّه الشعبي اللبناني الذي يريد دولة فعلية ولا يهاب الخطابات الايديولوجية التي تهدِّد بالحروب ولا وجود لأوليات الناس في توجهاتها وأهدافها، فلا أيديولوجية خارج إطار أولوية الإنسان في كل زمان ومكان، والمنافسة الفعلية هي بين من هو الأقدر على توفير كرامة هذا الانسان وحريته ورفاهيته وحقه في العيش بسلام وأمان وازدهار واستقرار ونمو وتطور وحداثة”.