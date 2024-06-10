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جعجع: الله يبارك للرئيس بري بباسيل

منذ 7 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

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نقلت الـ mtv عن زوّار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عنه، تعليقاً على ما قاله الرئيس بري حول زيارة جبرات باسيل بأنّ “جبران أفضل من غيره”: الله يبارك للرئيس بري بباسيل. بكافة الأحوال إن الطيور على أشكالها تقع.”

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال في تصريحات لـ “الجديد” أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره”

وأشار بري إلى أن “باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين وعن فرنجية قال لي “ما رح نمشي فيه”.

ورداً على سؤال حول حوار من غير القوات قال بري إن “الحوار يلي دعيت اليه الكل بيعرف قواعده ولنوصل ليها منصلي عليها”.

 

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