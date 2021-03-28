جعجع: المحاولة مع السلطة الحالية عبث ولهذا لم نسمّ الحريري منذ البداية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى ان “انتخاب الرئيس عون مثل حرب الإلغاء وهذا قرار لم تأخذه القوات بل أجبرت عليه بسبب الوضع”.

واشار جعجع في حديث لـ”الجديد”، الى ان “عون وباسيل يتحدثان عن حقوقهما وليس عن حقوق المسيحيين ولم يحصل أن كان لدى المسيحيين هذا الحجم من الفساد كما جرى في هذا العهد “.

وعن ملف تشكيل الحكومة، قال جعجع اننا “لم نكلف الحريري لاننا كنا نعلم ما سيحصل ولا يمكن ان نصل الى اي مكان مع السلطة القائمة ويجب تغييرها عبر انتخابات نيابية مبكرة”.

وراى جعجع ان “نحن في لبنان بـ “ضيعة مخطوفة”، مشيرا الى انه “بوجود السلطة الحالية لا أمل بحكومة اختصاصيين”.

واضاف: “عندما نقول حكومة أخصائيين تقنيين نعرف ما نقصده، ‏والاسماء الموجودة في اللائحة مع احترامنا لها لا تشكل ‏الاحجام المطلوبة”، مضيفًا “جربنا في السنوات الأربع الأولى من العهد طرح ‏وزراء لنا وتم التعامل مع الأمر على أننا نعترض على كل ‏شيء وكأننا ديكور ونعترض فقط، ونتفق على أمور مع ‏حلفائنا ونختلف على أخرى، نتفق في السيادة ونختلف بأمور ‏أخرى”.

واكد جعجع انه “إذا استقال الرئيس عون “بسحر ساحر” سوف ننتهي برئيس من نفس النوعية إذا لم نجر قبل ذلك انتخابات مبكرة”.

وعن طروحات البطريرك، اوضح جعجع قائلا: “نتناقش ونتداول بشكل مستمر مع البطريرك الراعي ‏وأنا دائماً أطرح موقفنا كما هو الآن وأعتقد ان موقف ‏البطريرك ليس بعيداً عن موقفنا”.

وتمنى جعجع “ان يغير “الاشتراكي” و”المستقبل” موقفهما ويتوجها معنا للوصول الى انتخابات مبكرة ولن اغير موقفي لأذهب الى حيث لا حل”، متوقعا “تغير 10 مقاعد على الأقل لصالح خطنا إذا أجريت انتخابات نيابية مبكرة والهدف الوصول لانتخاب شخص مختلف لرئاسة الجمهورية وليس معيّناً”.

وتابع جعجع: “ليس لدينا حلفاء من القوى السياسية الموجودة ورفضنا دعوات الاشتراك بالحكومة”.

ودعا جعجع جنبلاط “لئلا يضيّع الوقت” معتبرا انه “يحب دائماً أن يكون حذراً أكثر من اللزوم”.

كما نفى جعجع ان تكون السعودية تقوم بتمويل القوات، قائلا: ” السعودية لا تتعاطى مع “القوات” فقط وبخاري يزور شخصيات عديدة ونحن أحد أصدقاء السعودية في لبنان”.