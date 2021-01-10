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جعجع: المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام

منذ دقيقتين
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر تويتر قائلاً: “نظرا للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد، المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل والصارم، ماذا وإلا تكون مسؤولة عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان”.

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