جعجع: المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام

غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر تويتر قائلاً: “نظرا للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد، المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل والصارم، ماذا وإلا تكون مسؤولة عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان”.

نظرا للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد، المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل والصارم، ماذا وإلا تكون مسؤولة عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) January 10, 2021