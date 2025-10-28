جعجع: المناصب وسيلة.. هدفنا الحرية والعيش بكرامة

في لقاء جمعه بوفد من طلاب «القوّات اللبنانيّة» في الجامعة الأميركية في بيروت، دعا رئيس الحزب سمير جعجع الشباب إلى اتخاذ قرار حاسم بعدم الهجرة خارج البلاد، معتبراً أن الهجرة تشكّل «نقطة ضعف كبيرة» يعانيها لبنان.

وشدّد جعجع على أن السفر يجب أن يقتصر «على التخصص أو للعمل القصير الأمد لعام أو عامين أو ثلاثة»، مؤكّداً: «من يعمل جيداً ويفكّر بطريقة صحيحة سيتمّكن من العيش وكسب المال… أينما كان».

كما أكّد الطلاب بأنهم الآن يحملون «إرثاً طويلاً كبيراً» ضمن القوات، قائلاً: «قبل أي شيء، اقرأوا عن القوات لتعرفوا حقيقتها، لأنها تعرّضت للكثير من التشويه». وبيّن أن الفوز في انتخابات الجامعة أو في أي انتخابات نيابية ليس الهدف بحد ذاته، بل «وسيلة» لتحقيق الهدف الأسمى، أي أن يعيش اللبنانيون على هذه الأرض «بحريتهم وكرامتهم، بشكل منظم ومؤسساتي، وكما نريد أن نعيش».

وأضاف: «وجودكم في القوات يعني أنكم تحملون قضية بهذا الحجم».

وأخيراً، حمّل جعجع الطلاب المسؤولية، قائلاً: «نحن نحملها منذ خمسين عاماً حتى الآن، وكم في استطاعتنا الاستمرار في حملها؟ خمس سنوات أو 10 أو 20 سنة، وفي النهاية هناك من يجب أن يتحمّلها».

وشدّد أيضاً على أن «القوات اللبنانية» هي الأمانة التي باتت في أعناقهم، وأنه من واجبهم ليس مجرد الفوز في انتخابات، بل الحفاظ على الثقة التي منحها الشعب للحزب، عبر العمل والنزاهة والتمثيل.