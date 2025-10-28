الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: المناصب وسيلة.. هدفنا الحرية والعيش بكرامة

منذ 39 دقيقة
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

في لقاء جمعه بوفد من طلاب «القوّات اللبنانيّة» في الجامعة الأميركية في بيروت، دعا رئيس الحزب سمير جعجع الشباب إلى اتخاذ قرار حاسم بعدم الهجرة خارج البلاد، معتبراً أن الهجرة تشكّل «نقطة ضعف كبيرة» يعانيها لبنان.
وشدّد جعجع على أن السفر يجب أن يقتصر «على التخصص أو للعمل القصير الأمد لعام أو عامين أو ثلاثة»، مؤكّداً: «من يعمل جيداً ويفكّر بطريقة صحيحة سيتمّكن من العيش وكسب المال… أينما كان».

كما أكّد الطلاب بأنهم الآن يحملون «إرثاً طويلاً كبيراً» ضمن القوات، قائلاً: «قبل أي شيء، اقرأوا عن القوات لتعرفوا حقيقتها، لأنها تعرّضت للكثير من التشويه». وبيّن أن الفوز في انتخابات الجامعة أو في أي انتخابات نيابية ليس الهدف بحد ذاته، بل «وسيلة» لتحقيق الهدف الأسمى، أي أن يعيش اللبنانيون على هذه الأرض «بحريتهم وكرامتهم، بشكل منظم ومؤسساتي، وكما نريد أن نعيش».
وأضاف: «وجودكم في القوات يعني أنكم تحملون قضية بهذا الحجم».

وأخيراً، حمّل جعجع الطلاب المسؤولية، قائلاً: «نحن نحملها منذ خمسين عاماً حتى الآن، وكم في استطاعتنا الاستمرار في حملها؟ خمس سنوات أو 10 أو 20 سنة، وفي النهاية هناك من يجب أن يتحمّلها».
وشدّد أيضاً على أن «القوات اللبنانية» هي الأمانة التي باتت في أعناقهم، وأنه من واجبهم ليس مجرد الفوز في انتخابات، بل الحفاظ على الثقة التي منحها الشعب للحزب، عبر العمل والنزاهة والتمثيل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية
رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية: جامعة بلا غطاء للمخالفات.. التحقيقات جارية بشفافية
النائب غسان حاصباني
حاصباني: "غيابنا ليس تعطيلًا بل دفاع عن صوت الشعب وهيبة المجلس
مبنى مجلس النواب
الانتخابات في موعدها... والجلسة التشريعية مهددة بالتعطيل

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟