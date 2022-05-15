جعجع: انتخاب رئيس المجلس النيابي لن يحصل كما كان يجري في السابق

اعتبر رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ بأن ما حققته القوات اللبنانية في الانتخابية حمل كبير جداً، والمواجهة المطلوبة كبيرة وصعبة ونحن لها، لن نضيع أي كلمة من التي قلناها في حملتنا الانتخابية ولدينا كل التصميم للخروج من الوضع الذي نعيش فيه.

ولفت جعجع في تصريح تلفزيوني، الى انه يفضّل ألّا يتحدث عن اسماء او ارقام في الوقت الحالي وان ننتظر النتيجة النهائية، ولكن هناك اتجاه ايجابي واضح جداً في كل المناطق، وسنتحدث في الغد بالنتائج التي حققناها.

واوضح بانه “بعيداً عن ال​سياسة​، ما حصل اليوم من قبل حزب الله “عيب”، وهنا نسأل هل حصل إي اشكال في المناطق غير التي يتواجد فيها حزب الله؟ وبالرغم من كل المخالفات التي حصلت في بعلبك الهرمل انتصرت ارادة الناس، وهنا اطلب من المسؤولين تحمّل مسؤوليتهم، وهم يمكنهم ان يقولوا لا للحزب.

واعتبر رئيس القوات بانه بالرغم من كل النيات الحسنة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، لم تتدخل القوى الأمنية إزاء ما حصل في بعض المناطق.

ولفت الى ان أول استحقاق هو انتخاب رئيس مجلس نيابي وهذا الأمر لن يحصل كما كان يجري في السابق، وعلى رئيس المجلس التعهّد باستعادة سيادة الدولة واحترام الدستور بالفعل والنظام الداخلي للمجلس والتصويت الالكتروني.