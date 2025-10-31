جعجع: بدنا نسلخو لأرنب بري ونشويه

شنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مؤكداً أن الأخير “مؤتمن على المجلس النيابي لكنّه ليس الحكم، فالحكم هو الأكثريّة في الهيئة العامة”.

أضاف جعجع أن ما يحصل “أشبه بالفجور”، متسائلاً: “كيف يكون تعطيل الانتخابات الرئاسية مثل عدم حضور جلسة اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي؟”.

وأشار جعجع إلى وجود اتفاق محتمل بين برّي ورئيس الحكومة نواف سلام، قائلاً: “ما لمسناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يؤشّر إلى تفاهم بين الطرفين، وسنتّخذ موقفاً مختلفاً إذا تبيّن أن الاتفاق قائم فعلاً”.

وفي ما يتعلّق بملف قانون الانتخاب، لفت جعجع إلى أن الحكومة لم ترسل حتى اليوم مشروع تعديل إلى المجلس النيابي، مؤكداً أنّ هناك “تحالفاً عريضاً يضمّ عون وسلام و”القوات” و”الكتائب”، لكنّ الممارسة في مكان آخر”.

وردّاً على الحديث عن “أرنب” قد يخرجه برّي بشأن اقتراع المغتربين في لبنان، قال جعجع ساخرًا: “بدنا نسلخو لهالأرنب ونشويه”.

وشدّد جعجع على أنّ “التشريع لا يجب أن يكون A la carte، ولا يجوز للرئيس برّي أن يعطّل العمل النيابي”، مؤكداً دعم “القوات” للشيعة الأحرار الذين “يتحرّكون بديناميكية كبيرة” ولكن “من دون التضحية بأيّ نائب من نوابنا”.

وفي موقف حاد تجاه حزب الله، قال جعجع: “لا نريد التخلّص من الحزب، بل من جناحَيه العسكري والأمني، وأهلاً وسهلاً فيه إذا بقي منه شيء”، معتبراً أنّ “الشيعة اليوم في كارثة بسبب حزب الله، ولن يتمكّنوا من الخلاص إلا بحلّ جناحَيه العسكري والأمني”.

وقال جعجع إنّ “رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل “صاحب مبدأ” في ما يتعلّق بمصالحه”.

وتابع: “علينا احترام الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن فكرة التأجيل لمجرّد أنّ أمراً ما لا يعجبنا، ومن هنا إصرارنا على تسريع الأمور وتحديد قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات”.

ورأى جعجع أنّ “أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب “القوات اللبنانية”، وأكثر فريقٍ يعمل ضدّ مصلحة الطائفة الشيعية هو “حزب الله”.