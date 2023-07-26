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جعجع بعد لقاء لودريان: "بري هو الذي يُعطل"!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2023 3:42 مساءً
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي “جان ايف لودريان” والوفد المرافق، في حضور السفيرة غريو، النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش.

وقال جعجع، بعد اللقاء “أفضل أن تسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة، وتحدثنا بالعمق بعيداً عن الرسميات”.

وأكد جعجع أن “الخلوة كانت جيدة، و”المجالس بالأمانات”، ولم نطرح أسماء جديدة الا مرشحنا المُعلن عنه، ولم نأخذ القرار بأي مشاورات يطرحها لودريان حتى الآن”.

مضيفاً: الرئيس بري هو الذي يُعطل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.

وكان المبعوث الفرنسي قد التقى رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.

وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية، وفق بيان مكتب فرنجيه الإعلامي.

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