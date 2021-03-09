جعجع بمناسبة عيد المعلم: "من علمني حرفاً... صرت بفضله حراً"

بمناسبة عيد المعلم، عايد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعلمين بعيدهم. وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “من علمني حرفاً… صرت بفضله حراً”.

وأضاف: “التحية للمعلمات والمعلمين في عيدهم، ليستمروا مقاومين برسالتهم ومنارة تهدي الأجيال الى نور العلم والحقيقة وإلى ثورة الفكر والحرية”.

من علمني حرفاً… صرت بفضله حراً. التحية للمعلمات والمعلمين في عيدهم، ليستمروا مقاومين برسالتهم ومنارة تهدي الأجيال الى نور العلم والحقيقة وإلى ثورة الفكر والحرية. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) March 9, 2021