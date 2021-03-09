السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع بمناسبة عيد المعلم: "من علمني حرفاً... صرت بفضله حراً"

9 - مارس - 2021
A A A
طباعة المقال

بمناسبة عيد المعلم، عايد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعلمين بعيدهم. وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “من علمني حرفاً… صرت بفضله حراً”.

وأضاف: “التحية للمعلمات والمعلمين في عيدهم، ليستمروا مقاومين برسالتهم ومنارة تهدي الأجيال الى نور العلم والحقيقة وإلى ثورة الفكر والحرية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
النائب سليم عون
سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد