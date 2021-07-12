السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: بيطار يتعرض للعرقلة.. ماضون في موقفنا لرفع الحصانات بملف المرفأ

12 - يوليو - 2021
النهار
A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في تصريح لـ”النهار”، مضي كتلة “الجمهورية القوية” الى النهاية ومن دون أي تردد في موقفها الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت”.

وقال: “امام جريمة بهذا الحجم أدت الى اكثر من 200 شهيد وستة الاف جريح وتضرر وتهديم عشرات الاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل الا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جدا. كلنا نردد ببغائياً بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة اذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله؟ بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق.

وسأل: “لماذا لا تتركون المحقق وتنتظروه لنرى ماذا سيحصل؟ انا اريد ان اذكر الجميع ان قاضي التحقيق اذا كان لديه شك واحد في المئة في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب ان يوقفه. ونحن الان، أضاف جعجع، في حضرة محقق عدلي في جريمة بهذا الحجم وكأننا امام معالم عرقلة لتحقيق العدالة. هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، اما نحن فمع رفع الحصانات فورا. وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون ان الامر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الامر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي ولكننا هنا امام جناية وتقصد جنائي. حصانات للنواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي ولكن النواب ليسوا مرجعية قضائية ارفع من المحقق العدلي. عليهم ان يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله الى النهاية. نحن نعتبر ما يجري انها معركة تخوضها الأكثرية النيابية وهي معركة نهاية الدولة. واقصى تمنياتي ان يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق الى النهاية ولو انه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض ان يشكلوا سندا لظهره”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رامي فنج
    رامي فنج: "السيادية والسلاح" من ثوابتنا الاساسية.. وليس لدينا حتى اليوم اسم لرئاسة الجمهورية
    الجيش اللبناني
    دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من الجانب السوري
    نعمة أفرام
    نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!