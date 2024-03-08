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جعجع: تحية لرفيقات المسيرة

منذ 6 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

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كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على منصة “أكس”، في يوم المرأة العالمي: “تحية لرفيقات المسيرة”.

فيما كتبت النائب ستريدا جعجع عبر منصة “أكس”: في هذا اليوم، #يوم_المرأة_العالمي، أود أن أتوجّه بالمعايدة للمرأة اللبنانية البطلة التي تواجه التحديات الكبرى في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، من أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقديّة، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على أسرتها وتأمين مستقبل أولادها.

وكتب النائب أنطوان حبشي على منصة “أكس”: “هي… عنواننا لتنشئة غدٍ أفضل”.

أما النائب مارك ضو فكتب على منصة “اكس”: “في يوم المرأة العالمي، أتوجه بتحية تقدير للمرأة اللبنانية التي تواجه التحديات والأزمات بصمودها وتضحياتها. نجدد مبدأنا الراسخ بالمساواة الذي يُترجم بعملنا التشريعي عبر السعي لتعديل القوانين التي تعزز حقوقها. سلام للمرأة المناضلة في كل أنحاء العالم ولنساء غزّة بشكل خاص… اليوم وكل يوم”.

فيما كتب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل على منصة “أكس”: “في يوم المرأة العالمي، نجدّد إلتزامنا بمواصلة النضال حتّى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. قد يكون الطريق طويلاً، لكنّ عزيمتنا لم ولن تضعف”.

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