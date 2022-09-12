جعجع: تسمية قاض رديف هرطقة ولن نصوّت إطلاقًا مع الموازنة

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”، انه “حرام” تعيين قاض رديف في ملف انفجار المرفأ وعرقلة التحقيق أكثر مما هو في الوقت الحاضر”، معتبرًا أنّ هذا الامر “هرطقة قانونية ونتحضر لكل طرق المراجعات القانونية اذا تم الاستمرار في الموضوع”.

وإذ اعتبر أنّ ” على الحكومة أن تمنع “حزب الله” من القيام بأي شيء قد يعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأي خطر و”ما بدنا نتسبب بمخاطر جديدة”، لفت الى أنّ “على الحكومة مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خص الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب وأمن اللبنانيين”.

وقال: “على الأفرقاء مسؤولية الاتفاق على إسم واحد للرئاسة، والتقصير يكون كبيرا إذا لم نذهب إلى المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية خصوصا في الوضع الذي نمر به”.

وأعلن ان “لا سوء نية، ولكنّ الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنه كان يريد دولة جدية”.

الى ذلك، قال جعجع: “اتفقنا كـ”جمهورية قوية” أننا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 أيلول للسبب الذي ذكرته وأتمنى على الرئيس بري الأخذ بعين الإعتبار وضعنا وشعورنا. ولن نصوّت على الإطلاق مع هذه الموازنة، لعدم وجود خطة إنقاذ وتصور عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة و”ما عنا دكانة هون”.