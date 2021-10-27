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جعجع تشكر من وقف إلى جانب الحق: ما مات حق وراءه مطالب

27 - أكتوبر - 2021
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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شكرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع “لجميع رؤساء الأحزاب، الوزراء، النواب، السياسيين، الإعلاميين، الناشطين، الفاعليات الاجتماعية وقادة الرأي الذين وقفوا إلى جانب الحق والحقيقة ضد الاستنسابية والظلم والكيديّة”.

وتابعت عبر “فايسبوك” “كما اتوجّه بشكر عميق إلى جميع الرفاق والمناصرين واللبنانيين الذين عبروا عن تضامنهم مع الحكيم عبر قدومهم إلى محيط المقر العام للحزب في معراب، بعد أن كانوا قد عمدوا بالأمس إلى قرع أجراس الكنائس تضامناً في مختلف المناطق. وأود أن أقول لكم: ما مات حق وراءه مطالب فكيف ان كنتم أنتم جميعاً من يطالب، وانا كلي ايمان بأنه في نهاية المطاف ما رح يصح إلا الصحيح”.

وأضافت “في هذا الاطار، أود أن أعبر لأهلي في قضاء بشري عن تأثري العميق لحظة مشاهدتي مقاطع فيديو قرع الأجراس بالأمس في مدينة بشري ومختلف بلدات القضاء”.

وختمت “أود أن أشكرهم على حضورهم بحشود كبيرة إلى محيط المقر العام في معراب، بالإضافة إلى تنفيذهم اقفالاً عاماً طال جميع المؤسسات والمحال التجاريّة والمدارس اليوم في جميع البلدات تضامناً مع الحكيم”.​

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