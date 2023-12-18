جعجع: تمكّنّا من تأمين الاستقرار الداخلي مع التمديد لقائد الجيش

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال احتفال بمناسبة الاعياد المجيدة في معراب انه “على الرغم من الظروف الصعبة يجب أن نعيش الأعياد أكثر فأكثر وفي الوقت نفسه يوجد مأساة كبيرة في غزة وأعلن تضامننا الكامل مع أهاليها”.

وتمنى جعجع “من الله أن ينهي معاناة أهالينا في الجنوب من عين أبل إلى رميش وغيرها”.

وأكد أن “عزيمتنا لا تنكسر على الرغم من العوامل أجمع فـ”نحنا موجودين” للوصول إلى السلام بأقل ضرر ممكن و”نحنا معكم بالسراء والضراء” و”ينعاد عليكم ميلاد مجيد وعام سعيد”.

وأشار جعجع إلى أننا “تمكّنّا من تأمين الاستقرار الداخلي مع التمديد لقائد الجيش والظروف صعبة والمخاطر عديدة لكن إيماننا كبير”.