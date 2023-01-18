الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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جعجع: حكومة "اللون الواحد" غير قادرة على التفاهم

منذ 15 ثانية
سمير جعجع

سمير جعجع

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اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن حديثه “منذ يومين خدش الشعور الوطني لدى البعض، إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يشحذون أموالهم من المصارف أو يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات”.

كما أكد جعجع بعد اجتماع الجبهة السيادية أن “حكومة تصريف الأعمال المنعقدة اليوم هي حكومة الفريق واللون الواحد ولكنّهم غير قادرين على التفاهم والاجتماع”.

فيما سأل: “هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج”؟

تابع: “خضنا أفضل انتخابات نيابيّة، ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع، ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري وغير قادرين على انتخاب رئيس، وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟

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